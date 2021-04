Covid | Germania; Hertha in quarantena | verso rinvio gare

Advertising

myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - MediasetTgcom24 : Covid, Germania: numeri troppo alti, servono nuove restrizioni #germania - max_digiorgio : A gennaio 2021, primo mese di Brexit, export di vino italiano nel Regno Unito (terzo mercato dopo Usa e Germania) è… - sportli26181512 : Bundesliga, focolaio nell'Hertha. Chiesto rinvio gare: Sarebbero le prime partite rinviate per Covid in Germania. L… - damy85twit : RT @sarabanda_: Covid-19, il convitato di pietra. Mentre Germania e Francia sono prudentissime e vaccinano h24, noi abbiamo deciso che il C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

L'Hertha Berlino, squadra che occupa la 15/a posizione in Bundesliga, è stata costretta alla quarantena dopo che l'intero vertice dello staff tecnico e un giocatore sono risultati positivi al- 19. Il club ha annunciato di aver chiesto alla Lega il rinvio delle prossime tre partite di campionato. La squadra era già stata messa in isolamento ieri, e fino al 28 aprile, dopo che l'......di sicurezza che ha funzionato e che è stato preso come esempio per definire le misure anti... Ecco allora che ci saranno itinerari che faranno base a Kiel, Amburgo e Warnemunde, in, per ...Crescite a tre cifre sono state registrate in tre dei quattro maggiori mercati europei con l'Italia in testa con un incremento del 497,2%, seguita da Francia (+191,7%) e Spagna (+128%), mentre in ...Intanto l'Italia è col fiato sospeso su J&J. Il caso AstraZeneca si fa sempre più complicato, e dopo la decisone della Germania di sospendere la somministrazione del siero nella popolazione con meno d ...