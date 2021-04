Concorso Regione Marche, 56 funzionari: cambiano le prove d’esame (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 14 aprile sul sito della Regione Marche è stata pubblicata una nuova comunicazione ufficiale in cui si rendono note alcune modifiche ai candidati al Concorso Regione Marche per la copertura di 92 posti nei profili professionali di assistente e funzionario a tempo pieno ed indeterminato. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 14 dello scorso 19 febbraio, ma per il momento le novità e i cambiamenti apportati dalla Regione riguardano solamente il profilo per laureati, dunque i 56 posti di funzionario amministrativo e finanziario. Concorso Regione Marche, 92 posti area amministrativa: requisiti e prove Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono le nuove modifiche ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 14 aprile sul sito dellaè stata pubblicata una nuova comunicazione ufficiale in cui si rendono note alcune modifiche ai candidati alper la copertura di 92 posti nei profili professionali di assistente eo a tempo pieno ed indeterminato. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 14 dello scorso 19 febbraio, ma per il momento le novità e i cambiamenti apportati dallariguardano solamente il profilo per laureati, dunque i 56 posti dio amministrativo e finanziario., 92 posti area amministrativa: requisiti eVediamo ora nel dettaglio in cosa consistono le nuove modifiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Regione Concorsopoli nel Lazio, la Regione ci ripensa. Sospese le assunzioni sospette Concorsopoli alla Regione Lazio, Da una parte i carabinieri che hanno sequestrato le prove del concorso ad Allumiere, dall'altra l'opinione pubblica indignata per il 'metodo' con il quale la politica è riuscita a fare ...

Concorsi pubblici 2021, ripartenza il 3 maggio: pubblicato il nuovo protocollo sicurezza Si è già adeguato il Concorso Ripam Regione Campania , così come il Concorso per 56 funzionari Regione Marche, mentre il primo bando che segue interamente le nuove prescrizioni per i concorsi ...

