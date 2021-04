Calcio: Chiellini, ‘rinnovo? Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Torino, 16 apr. (Adnkronos) – “Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no. Ma quella è una cosa non vera, non esiste attualmente un problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. Con grande onestà è fantamercato e non si pone il problema”. Lo ha detto il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ai microfoni di Sky Sport. “Con un’altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa quello no di sicuro, ma si tratta di fantamercato. Non è proprio attuale. Sono e siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi quindi ho già tanti pensieri per dover stare dietro a tutto il resto ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale”, ha aggiunto Chiellini. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Torino, 16 apr. (Adnkronos) – “Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi une si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no. Ma quella è una cosa non vera, non esiste attualmente un, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lomai. Con grande onestà è fantamercato e non si pone il”. Lo ha detto il difensore della Juventus, Giorgio, ai microfoni di Sky Sport. “Con un’altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa quello no di sicuro, ma si tratta di fantamercato. Non è proprio attuale. Sono e siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi quindi ho già tanti pensieri per dover stare dietro a tutto il resto ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale”, ha aggiunto. L'articolo ...

Advertising

FabioCasalucci : RT @SkySport: Juventus, Chiellini: 'Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa' - SkySport : Juventus, Chiellini: 'Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa' - sportli26181512 : Juventus, Chiellini: 'Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa': Il difensore bianconero ha parlato in esclusi… - RaiSport : ? #Chiellini: 'Io e #Buffon non saremo mai un problema' Il difensore bianconero: 'Si parla tanto del nostro rinnov… - salvione : Juve, Chiellini: 'Non indosserò mai un'altra maglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Chiellini Juventus, Chiellini: "Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa" 'Io e Buffon non saremo un problema' leggi anche Zapata "stress test" per la difesa della Juve Il futuro, però, è un tema che tiene banco perché è in scadenza non solo il contratto di Chiellini, ma ...

Juventus, Chiellini: "Io e Buffon non saremo mai un problema" Lo ha detto il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini. "Con un'altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa quello no di sicuro, ma si tratta di fantamercato. Non è proprio ...

Calcio: Chiellini, 'rinnovo? Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve' Torino, 16 apr. (Adnkronos) - "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no. Ma quella è una cosa non vera, non esist ...

Juve, Chiellini: "Non indosserò mai un'altra maglia" Ai microfoni di SkySport il capitano bianconero esclude che il suo futuro in bilico possa creare problemi. La sua concentrazione è tutta sull'Atalanta ...

'Io e Buffon non saremo un problema' leggi anche Zapata "stress test" per la difesa della Juve Il futuro, però, è un tema che tiene banco perché è in scadenza non solo il contratto di, ma ...Lo ha detto il difensore della Juventus, Giorgio. "Con un'altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa quello no di sicuro, ma si tratta di fantamercato. Non è proprio ...Torino, 16 apr. (Adnkronos) - "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no. Ma quella è una cosa non vera, non esist ...Ai microfoni di SkySport il capitano bianconero esclude che il suo futuro in bilico possa creare problemi. La sua concentrazione è tutta sull'Atalanta ...