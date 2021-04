AstraZeneca, Speranza: «Non ci risulta boom di rifiuti, ma chi lo fa va in coda» (Di venerdì 16 aprile 2021) Il boom di rifiuti del vaccino AstraZeneca non risulta al governo. «Io il crollo di fiducia in AstraZeneca non lo vedo nei dati», ha detto il premier Mario Draghi in conferenza... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildidel vaccinononal governo. «Io il crollo di fiducia innon lo vedo nei dati», ha detto il premier Mario Draghi in conferenza...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Speranza Vaccino Astrazeneca, media norvegesi: 'Possibile conflitto di interessi per ricercatore che ha scritto lo studio sulle trombosi' Leggi Anche Vaccino Astrazeneca, il rapporto dell'Aifa sulle trombosi: '11 casi in totale e 4 decessi al 22 marzo'. Speranza: 'È efficace e sicuro' Il professor Holme, che la scorsa settimana ha ...

Covid: Speranza, AstraZeneca sicuro, non c'e' crollo, e chi lo rifiuta va in coda Chiaramente chi rifiuta AstraZeneca va in coda, ma non c'e' motivo di rifiutarlo'. Cosi' il ministro della Salute Roberto Speranza durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario ...

Salvini e Speranza, pari e patta sulle riaperture Salvini ottiene l'apertura dei ristoranti a cena, ma solo all'aperto. Il ministro della Salute il coprifuoco alle 22. Draghi media: "Si è partiti da vedute diverse ma decisione unanime" ...

Vaccino AstraZeneca, cosa succede a chi lo rifiuta Durante la conferenza stampa tenuta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Oltre al ...

