Vaccini, l’Ue sceglie Pfizer, Moderna e CureVac per il futuro: svolta nel 2022 (Di giovedì 15 aprile 2021) svolta per i Vaccini nell’Ue, dal 2022 saranno interrotti i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Si punterà tutto su Pfizer, Moderna e CureVac. l’Ue è pronta a puntare sui Vaccini ad mRNA nel 2022, interrompendo subito i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson. I due Vaccini più tradizionali hanno presentato alcune controindicazioni, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 aprile 2021)per inel, dalsaranno interrotti i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Si punterà tutto suè pronta a puntare suiad mRNA nel, interrompendo subito i contratti con AstraZeneca e Johnson & Johnson. I duepiù tradizionali hanno presentato alcune controindicazioni, L'articolo proviene da Inews.it.

