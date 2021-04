USA | Empire State Index aprile aumenta a 26 | 3 punti

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) –più delle attese l’indice manifatturierodi New York, che si è portato ada 26,3dai 17,4di marzo. Il dato è superiore alle stime degli analisti, che erano per una crescita fino a 19,5. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini balza a 26,9 da 9,1, mentre quella sulle consegnea 25 da 21,1e quella sulle scorte sale a 11,6 da 8,1

