Tour of the Alps 2021: programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 15 aprile 2021) Mancano pochissimi giorni alla grande partenza del Tour of the Alps 2021, che prenderà il via lunedì 19 aprile da Bressanone, per poi terminare dopo cinque giorni di gara a Riva del Garda, esattamente venerdì 23 aprile. Si prospetta un'edizione stellare per la breve corsa a tappe italo austriaca organizzata dal GS Alto Garda sotto il segno dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, e che accompagnerà diversi big verso il Giro d'Italia. Saranno presenti campioni del calibro di vincitori di grandi giri come il quattro volte padrone alla Grande Boucle Chris Froome (Israel Start-up Nation), il colombiano Nairo Quintana (Arkea-Samsic), re del Giro 2014, se non il trionfatore della Vuelta 2018 Simon Yates (Team BikeExchange). Ma con loro ci saranno altri pretendenti come il vincitore uscente Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) con accanto Daniel ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour the Nibali cade in allenamento: frattura del radio. Giro d'Italia a rischio Il programma di Vincenzo Nibali, che aveva terminato da pochi giorni un blocco di allenamenti in altura al Teide, prevedeva la partecipazione al Tour of the Alps come prova generale in vista del Giro ...

Polso rotto per Nibali dopo la caduta. Sarà operato: 'Farò di tutto per essere al Giro' Il ciclista siciliano avrebbe dovuto partecipare al prossimo Tour of The Alps, l'ex Giro del Trentino, che torna quest'anno dopo la soppressione per pandemia del 2020, ma anche alla Liegi - Bastogne -...

Tour of the Alps 2021: programma, orari, tv, streaming Mancano pochissimi giorni alla grande partenza del Tour of the Alps 2021, che prenderà il via lunedì 19 aprile da Bressanone, per poi terminare dopo cinque giorni di gara a Riva del Garda, esattamente ...

Tour Eiffel, restauro bloccato dal piombo Che il piombo sarebbe stato una minaccia ambientale per il cantiere di restauro della Tour Eiffel si sapeva. Ma ora è una realtà che ...

