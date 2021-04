Scacchi, Torneo dei Candidati 2021: programma, orari, streaming, partecipanti (Di giovedì 15 aprile 2021) Bisogna dirlo: finalmente. Un anno e poco più dopo l’interruzione, il Torneo dei Candidati riprende la sua marcia con la seconda metà, ancora a Ekaterinburg, già sede della prima parte. Lo sfidante di Magnus Carlsen sta per essere trovato, e al più tardi lo conosceremo il 28 aprile. La precedente tranche è stata interrotta a causa del blocco dei voli da e per la Russia che si stava verificando in tutto il mondo, fatto che avrebbe creato grandi difficoltà a cinque degli otto partecipanti nel tornare indietro. Due volte è stata tentata una ripresa, ma altrettante si è avuto un rinvio; la terza è stata quella buona. Si riparte dal primo posto del francese Maxime Vachier-Lagrave e del russo Ian Nepomniachtchi a 4.5, dal terzo dell’italoamericano Fabiano Caruana, dell’olandese Anish Giri, del cinese Wang Hao e del russo Alexander Grischuk a ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Bisogna dirlo: finalmente. Un anno e poco più dopo l’interruzione, ildeiriprende la sua marcia con la seconda metà, ancora a Ekaterinburg, già sede della prima parte. Lo sfidante di Magnus Carlsen sta per essere trovato, e al più tardi lo conosceremo il 28 aprile. La precedente tranche è stata interrotta a causa del blocco dei voli da e per la Russia che si stava verificando in tutto il mondo, fatto che avrebbe creato grandi difficoltà a cinque degli ottonel tornare indietro. Due volte è stata tentata una ripresa, ma altrettante si è avuto un rinvio; la terza è stata quella buona. Si riparte dal primo posto del francese Maxime Vachier-Lagrave e del russo Ian Nepomniachtchi a 4.5, dal terzo dell’italoamericano Fabiano Caruana, dell’olandese Anish Giri, del cinese Wang Hao e del russo Alexander Grischuk a ...

