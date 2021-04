Orta Nova: sequestro di beni per circa due milioni e mezzo di euro Carabinieri, antimafia: provvedimento a carico di un 58enne (Di giovedì 15 aprile 2021) sequestro di beni per circa due milioni e mezzo di euro a carico di un 58enne residente ad Orta Nova. Operazione dei Carabinieri, coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Eseguito un decreto del tribunale di Bari. Secondo gli inquirenti l’uomo deteneva un patrimonio di gran lunga sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, frutto (secondo l’accusa) di attività malavitosa. L'articolo Orta Nova: sequestro di beni per circa due milioni e mezzo di euro <small class="subtitle">Carabinieri, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 aprile 2021)diperduedidi unresidente ad. Operazione dei, coordinamento della direzione distrettuale. Eseguito un decreto del tribunale di Bari. Secondo gli inquirenti l’uomo deteneva un patrimonio di gran lunga sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, frutto (secondo l’accusa) di attività malavitosa. L'articolodiperduedi , ...

