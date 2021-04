Milan, Salvini sul caso Ibrahimovic: “Non mi piacciono i processi mediatici” (Di giovedì 15 aprile 2021) Anche Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, è intervenuto in merito alle polemiche di questi giorni riguardanti il presunto pranzo al ristorante di Zlatan Ibrahimovic in zona rossa. In collegamento telefonico a Orario continuato su Antenna 3, il leader della Lega non si espone: “Sono contrario ai processi mediatici, era a pranzo o si trattava di un incontro di lavoro? Spero che finisca presto questo momento in cui si guardano tutti di sbieco, controllando tutto quello che viene fatto.” Salvini sembra quindi allinearsi alla posizione dello staff di Ibrahimovic, che ha parlato appunto di un incontro di lavoro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Anche Matteo, noto tifoso del, è intervenuto in merito alle polemiche di questi giorni riguardanti il presunto pranzo al ristorante di Zlatanin zona rossa. In collegamento telefonico a Orario continuato su Antenna 3, il leader della Lega non si espone: “Sono contrario ai, era a pranzo o si trattava di un incontro di lavoro? Spero che finisca presto questo momento in cui si guardano tutti di sbieco, controllando tutto quello che viene fatto.”sembra quindi allinearsi alla posizione dello staff di, che ha parlato appunto di un incontro di lavoro. SportFace.

