Meteo invernale di Primavera. E non è uno scherzo, Aprile sbianca ancora (Di giovedì 15 aprile 2021) Meteo invernale di Primavera. Siamo ormai a metà Aprile e di bel tempo, diciamolo, ne abbiamo visto poco o nulla. Le condizioni Meteo climatiche sono state, spesso, insolite per quello che dovrebbe essere un mese più primaverile che invernale. Fatto sta che non possiamo farci nulla, dobbiamo prenderlo così com’è e come sarà, perché il maltempo sta per tornare di gran carriera. Maltempo che ha radici profonde, addirittura nel nord Europa laddove come ben saprete si è instaurato un regime anticiclonico che – in connubio con l’Alta delle Azzorre – sta favorendo lo scivolamento di un’imponente massa d’aria fredda in direzione sud. Ecco, sarà il freddo a strutturare una depressione mediterranea. Freddo che inserendosi sul Mediterraneo sudoccidentale sosterrà contrasti termici ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 aprile 2021)di. Siamo ormai a metàe di bel tempo, diciamolo, ne abbiamo visto poco o nulla. Le condizioniclimatiche sono state, spesso, insolite per quello che dovrebbe essere un mese più primaverile che. Fatto sta che non possiamo farci nulla, dobbiamo prenderlo così com’è e come sarà, perché il maltempo sta per tornare di gran carriera. Maltempo che ha radici profonde, addirittura nel nord Europa laddove come ben saprete si è instaurato un regime anticiclonico che – in connubio con l’Alta delle Azzorre – sta favorendo lo scivolamento di un’imponente massa d’aria fredda in direzione sud. Ecco, sarà il freddo a strutturare una depressione mediterranea. Freddo che inserendosi sul Mediterraneo sudoccidentale sosterrà contrasti termici ...

Advertising

CentrometeoER : Risveglio invernale sul nostro Appennino ???? #PREVISIONI per oggi e i prossimi giorni ?? su - infoitinterno : Meteo 7 giorni: aprile indossa la livrea invernale - BortoneMauro : RT @LecceSette: Nuovo colpo di coda invernale: da stasera drastico crollo delle temperature - MeteoGiuliacci : Torna un po' di FREDDO, e potrebbe non essere l'ultimo colpo di coda dell'INVERNO! - meteogiornaleit : L'Italia potrebbe essere interessata da diverse perturbazioni. Per altro, potrebbe giungere anche aria fredda. E' q… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo invernale Il meteo in Abruzzo 15 - 21 aprile: instabilità sempre dietro l'angolo Ci troviamo nuovamente con un tipo di tempo simil invernale, sempre a causa delle correnti fredde dai quadranti orientali, che hanno apportato anche delle nevicate fino a quote medie, intorno ai 1000 m circa. Per farla breve, questo tipo di tempo, ...

Confinati in un resort in Grecia, 189 olandesi fanno da 'cavie' per aiutare la ripartenza del turismo" ... comprese tra i 18 e i 20 gradi, a fronte delle condizioni meteo più da stagione invernale più che primaverile che ancora oggi interessano il Nord Europa. Una giovane donna, accompagnata da due ...

METEO: NEVE a quote molto basse in queste ore in ITALIA, una PRIMAVERA bizzarra Meteo Italia, neve di Aprile fino a quote molto basse. Scenari invernali stamani su alcune località collinari del nord Italia, con la neve arrivata fino a quote molto basse. Il t ...

Cambio gomme, scade l'obbligo per quelle invernali: come funziona in provincia di Cuneo CUNEO CRONACA - Il 15 aprile scatta il cambio dei pneumatici da invernali a estivi per avere gomme adatte ad affrontare al meglio le condizioni stradali dovute al clima. La sostituzione è obbligatoria ...

Ci troviamo nuovamente con un tipo di tempo simil, sempre a causa delle correnti fredde dai quadranti orientali, che hanno apportato anche delle nevicate fino a quote medie, intorno ai 1000 m circa. Per farla breve, questo tipo di tempo, ...... comprese tra i 18 e i 20 gradi, a fronte delle condizionipiù da stagionepiù che primaverile che ancora oggi interessano il Nord Europa. Una giovane donna, accompagnata da due ...Meteo Italia, neve di Aprile fino a quote molto basse. Scenari invernali stamani su alcune località collinari del nord Italia, con la neve arrivata fino a quote molto basse. Il t ...CUNEO CRONACA - Il 15 aprile scatta il cambio dei pneumatici da invernali a estivi per avere gomme adatte ad affrontare al meglio le condizioni stradali dovute al clima. La sostituzione è obbligatoria ...