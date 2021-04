Mancini sui vaccini | «Priorità a chi ne ha più bisogno | poi vedremo quel che sarà»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche: le sue parole Roberto, ct dell’Italia, ha parlato in una conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche. Le sue parole sui. «Io spero che prima, in questo momento, vengano vaccinate le persone che hanno più, le persone anziane. Poilo chepiù avanti. E vero che noi viaggiamo tanto ed è capitato che nell’ultima trasferta tra Bulgaria e Lituania, nonostante fossimo tutti con tampone negativo, sono venuti fuori dei ragazzi positivi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... i clienti Sky potranno dunque seguirlacanali dedicati sul loro decoder e come sempre, in ... Pau Lopez;, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; ...ha anche ricordato l'inizio della sua avventura in azzurro: 'c'erano un pò di difficoltà, ... Il ct ha parlato poi della scelta di puntaregiovani, da parte della dirigenza, ma anche del ...L'Italia scalda i motori in vista degli Europei di calcio. Questo pomeriggio il ct della Nazionale Roberto Mancini - rispondendo ai cronisti durante una conferenza stampa ...Roberto Mancini, testimonial della sua regione, le Marche, ha partecipato ad una conferenza stampa dove ha parlato anche della riapertura stadi, che spera ci sia a breve, a cominciare dal campionato..