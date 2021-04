L’elogio di Mourinho | «Nessuno come Ancelotti» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Joséha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Tottenham contro l’Everton: le sue parole Josèha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Tottenham contro l’Everton. Le sue parole su Carlo. «Con la qualità di Carlo e della rosa, questo per l’Everton è solo l’inizio. Questo Everton è diverso rispetto a quello delle stagioni precedenti. Il prossimo anno sarà ancora migliore di questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.