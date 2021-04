Le droghe psichedeliche un aiuto per combattere la depressione | “Funzionano come i farmaci comuni”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un paio di dosi di un farmaco psichedelico possono trattare laallo stesso livello di uno degli antidepressivi più. E’ quanto emerge da un breve studio clinico di fase 2, condotto da alcuni ricercatori a Londra e pubblicato nella giornata di mercoledì sul New England Journal of Medicine. Si tratta del primo studio che mette a confronto dosi terapeutiche di psilocibina – il composto psichedelico che si trova nei cosiddetti “funghi magici” – con un farmaco utilizzato quotidianamente. “Lo studio sta dimostrando che la psilocibina è almeno altrettanto efficace – e probabilmente migliore – del trattamento ‘gold standard’ per la”, ha detto Roland Griffiths, direttore del Center for Psychedelic and Consciousness Research presso la Johns Hopkins University. LEGGI ANCHE => Giovane mamma 32enne ...