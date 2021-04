“Jennifer Aniston sta adottando una bambina”, l’attrice fa chiarezza (Di giovedì 15 aprile 2021) “Jennifer Aniston sta adottando una bambina”: lo scrive il magazine Closer secondo il quale la celebre attrice hollywoodiana si starebbe preparando ad accogliere una figlia adottiva. Un’indiscrezione che ha fatto il giro della rete, come tutto ciò che riguarda tutte le news, o presunte tali, che fanno riferimento all’attrice abbinata al tema della maternità. Ma questa volta la Aniston non lascia correre e smentisce seccamente la fake news. “Una montatura”, Jennifer Aniston smentisce A proposito della presunta adozione verso la quale la Aniston si sarebbe avviata, mettendosi in contatto con l’orfanotrofio messicano Casa Hogar Sion, Closer scrive: “Sapevano quanto Jennifer lo desiderasse e conoscendo la sua storia, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) “stauna”: lo scrive il magazine Closer secondo il quale la celebre attrice hollywoodiana si starebbe preparando ad accogliere una figlia adottiva. Un’indiscrezione che ha fatto il giro della rete, come tutto ciò che riguarda tutte le news, o presunte tali, che fanno riferimento alabbinata al tema della maternità. Ma questa volta lanon lascia correre e smentisce seccamente la fake news. “Una montatura”,smentisce A proposito della presunta adozione verso la quale lasi sarebbe avviata, mettendosi in contatto con l’orfanotrofio messicano Casa Hogar Sion, Closer scrive: “Sapevano quantolo desiderasse e conoscendo la sua storia, ...

Advertising

zizzania0 : @gipsylenu Per te vale il contrario, uomo di 80 anni o Jennifer Aniston? - offysdr : cerchiamo jennifer aniston per questo gdr chiuso e attivo ?? cerco gdr | cerco pv | nuovo gdr | gdr chiuso - DrApocalypse : nel frattempo Justin Theroux ricorda a Jennifer Aniston quanto po' esse matta-ta ad aver chiesto il divorzio ?? - tuittocose : Tutti parlano di Jennifer Aniston a 51 anni, nessuno dice che lei ne compie 31 e sembra averne 22 ????#EmmaWatson - ondatadicaldoa1 : Ma alla fine qualcuno sa qualcosa di Jennifer Aniston e del suo sfanculo a Tommy ??? Io non ricordo ??e lo seguo da un paio d’anni #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston "Jennifer Aniston sta adottando una bambina", l'attrice fa chiarezza Jennifer Aniston sta adottando una bambina ": lo scrive il magazine Closer secondo il quale la celebre attrice hollywoodiana si starebbe preparando ad accogliere una figlia adottiva . Un'indiscrezione ...

Justin Theroux ha spiegato perché lui e Jennifer Aniston sono rimasti amici dopo il divorzio L'amicizia tra ex è più che possibile, secondo Justin Theroux . L'attore è stato sposato con Jennifer Aniston dal 2015 al 2018 (dopo essersi fidanzati nel 2011) e ora ha raccontato che sono in contatto tutt'ora. " Direi che siamo rimasti amici . Non parliamo ogni giorno, ma ci telefoniamo a ...

“Jennifer Aniston sta adottando una bambina”, l’attrice fa chiarezza “Jennifer Aniston sta adottando una bambina”: arriva dall’estero l’ultima indiscrezione che riguarda l’attrice ed ex moglie di Brad Pitt ...

Quando arriva Brad Pitt in Friends? Ripercorriamo quello storico episodio Friends ha visto la presenza di numerose guest star, ma una delle più memorabili è stato senz'altro Brad Pitt. Ecco come avvenne.

sta adottando una bambina ": lo scrive il magazine Closer secondo il quale la celebre attrice hollywoodiana si starebbe preparando ad accogliere una figlia adottiva . Un'indiscrezione ...L'amicizia tra ex è più che possibile, secondo Justin Theroux . L'attore è stato sposato condal 2015 al 2018 (dopo essersi fidanzati nel 2011) e ora ha raccontato che sono in contatto tutt'ora. " Direi che siamo rimasti amici . Non parliamo ogni giorno, ma ci telefoniamo a ...“Jennifer Aniston sta adottando una bambina”: arriva dall’estero l’ultima indiscrezione che riguarda l’attrice ed ex moglie di Brad Pitt ...Friends ha visto la presenza di numerose guest star, ma una delle più memorabili è stato senz'altro Brad Pitt. Ecco come avvenne.