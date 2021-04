I numeri in chiaro, Maga: «L’epidemia è in lento e progressivo calo. Giocare a carte nei bar? Proposta da dimenticare» (Di giovedì 15 aprile 2021) Il rapporto tra positivi al Coronavirus e persone testate, al netto dei tamponi di controllo, oggi «è salito dell’1% rispetto a ieri». Ma secondo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, il quadro italiano delL’epidemia è comunque in miglioramento: «Oggi il rapporto positivi/casi testati è attorno al 15-16%, mentre qualche settimana fa avevamo sforato il 20%». La discesa, come tutti ormai hanno capito, non è a picco, piuttosto assistiamo a una diminuzione lenta e progressiva. Accompagnata però, sottolinea il professore, da «numeri confortanti sulle persone in isolamento domiciliare, quindi infette ma senza sintomi, che oggi calano di 4 mila unità». E poi si registra un «calo importante» anche nei ricoveri: «Sono oltre 700 in meno rispetto a ieri e anche il saldo delle terapie ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Il rapporto tra positivi al Coronavirus e persone testate, al netto dei tamponi di controllo, oggi «è salito dell’1% rispetto a ieri». Ma secondo Giovanni, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, il quadro italiano delè comunque in miglioramento: «Oggi il rapporto positivi/casi testati è attorno al 15-16%, mentre qualche settimana fa avevamo sforato il 20%». La discesa, come tutti ormai hanno capito, non è a picco, piuttosto assistiamo a una diminuzione lenta e progressiva. Accompagnata però, sottolinea il professore, da «confortanti sulle persone in isolamento domiciliare, quindi infette ma senza sintomi, che oggi calano di 4 mila unità». E poi si registra un «importante» anche nei ricoveri: «Sono oltre 700 in meno rispetto a ieri e anche il saldo delle terapie ...

