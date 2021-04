GP Portogallo | i numeri delle Case costruttrici

Advertising

drilonghin : @damicius_ @AcciaioMario La costituzione è la base di tutto, ma cosa dire delle misure?? Pazzesco, se guardiamo due… - infoitsport : MotoGP, GP Portogallo 2021: numeri, statistiche e curiosità. Valentino Rossi ha vinto il 33% delle edizioni di ques… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (I numeri del GP del Portogallo: Rossi 10 podi, di Simoncelli l’ultima pole italiana)… - dinoadduci : I numeri del GP del Portogallo: Rossi 10 podi, di Simoncelli l’ultima pole italiana - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: I numeri del #GPPortogallo: #Rossi 10 podi, di #Simoncelli l’ultima pole italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo numeri

La Ducati ha ottenuto quattro podi in MotoGP in: uno con Loris Capirossi terzo, dopo aver firmato la pole nel 2003, altri due con Casey Stoner, terzo nel 2007 e secondo nel 2009 e uno con ...Per i grandisono proprio l e banche le principali artefici dell'evasione fiscale . Le ... in Francia (tetto di 15.000 euro per i non residenti) eè di 1.000 euro, in Spagna 2.500, ...Come previsto i dottori hanno dato l’ufficialità all’otto volte iridato di poter scendere in pista domani per le prove libere, e anche a Jack Miller, operato settimana scorsa ...La top class torna sulla pista di Portimao, per il terzo GP della stagione. Ecco chi ha ottenuto finora i risultati migliori in Portogallo e quali sono i record attivi ...