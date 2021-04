Dylan O'Brien risponde alle domande su di lui più cercate su Google (VIDEO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Dylan O'Brien ha risposto alle domande sul suo conto più cliccate su Google dagli utenti: "Ecco quali sono le notizie false che circolano su di me online". Dylan O'Brien, durante il tour promozionale di Love & Monsters, film appena approdato su Netflix, è apparso in un VIDEO in cui risponde alle domande su di lui più cercate su Google al fine di chiarire alcune cose riguardo a come viene presentata la sua vita online. La prima correzione che l'attore statunitense ha dovuto apportare ai risultati di ricerca Google riguarda il suo nome; un utente sosteneva che non avesse un secondo nome, al che la star di Maze Runner ha risposto: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021)O'ha rispostosul suo conto più cliccate sudagli utenti: "Ecco quali sono le notizie false che circolano su di me online".O', durante il tour promozionale di Love & Monsters, film appena approdato su Netflix, è apparso in unin cuisu di lui piùsual fine di chiarire alcune cose riguardo a come viene presentata la sua vita online. La prima correzione che l'attore statunitense ha dovuto apportare ai risultati di ricercariguarda il suo nome; un utente sosteneva che non avesse un secondo nome, al che la star di Maze Runner ha risposto: ...

Advertising

darvkangels : @adribrunofero dylan o’ brien, trovo sia una persona dolcissima ma attraente anche no, sorry - mej_angel : RT @ItaliaDylan: Il nuovo film di Dylan O Brien 'Flashback' precedentemente chiamato 'The Education of Federick Fidzell' uscirà il 4 giugn… - ItaliaDylan : Il nuovo film di Dylan O Brien 'Flashback' precedentemente chiamato 'The Education of Federick Fidzell' uscirà il… - SOULPROVIDERX : RT @obrienromance: non dylan o' brien che consiglia di vedere a tutti il suo nuovo film, dicendo di non sapere la data di uscita nonostante… - _matotomato : RT @obrienromance: non dylan o' brien che consiglia di vedere a tutti il suo nuovo film, dicendo di non sapere la data di uscita nonostante… -

Ultime Notizie dalla rete : Dylan Brien Love and Monsters: apocalisse e mostri nel family film "alla Pixar" ideale per risollevare il morale in questo periodo Love and Monsters è una commedia avventurosa "unica nel suo genere" secondo Dylan O'Brien "Questo film descrive un mondo colorato e divertente, grazie a uno script intelligente che offre uno sguardo ...

Love and Monsters: recensione del film su Netflix con Dylan O'Brien Nel cast oltre a Dylan O'Brien , quale personaggio principale, troviamo Jessica Henwick , Michael Rooker , Ariana Greenblatt, Ellen Hollman, Melanie Zanetti, Larry Cedar e Damien Garvey. La trama ...

Dylan O'Brien risponde alle domande su di lui più cercate su Google (VIDEO) Dylan O'Brien ha risposto alle domande sul suo conto più cliccate su Google dagli utenti: "Ecco quali sono le notizie false che circolano su di me online". Dylan O'Brien, durante il tour promozionale ...

Love and Monsters film review – a charming apocalypse comedy Netflix exclusives vary wildly between Oscar contenders and drivel – Love and Monsters is a fun midpoint that may make it a cult favourite ...

Love and Monsters è una commedia avventurosa "unica nel suo genere" secondoO'"Questo film descrive un mondo colorato e divertente, grazie a uno script intelligente che offre uno sguardo ...Nel cast oltre aO', quale personaggio principale, troviamo Jessica Henwick , Michael Rooker , Ariana Greenblatt, Ellen Hollman, Melanie Zanetti, Larry Cedar e Damien Garvey. La trama ...Dylan O'Brien ha risposto alle domande sul suo conto più cliccate su Google dagli utenti: "Ecco quali sono le notizie false che circolano su di me online". Dylan O'Brien, durante il tour promozionale ...Netflix exclusives vary wildly between Oscar contenders and drivel – Love and Monsters is a fun midpoint that may make it a cult favourite ...