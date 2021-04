Covid, strage di bimbi in Brasile: oltre 850 i morti in un anno (Di giovedì 15 aprile 2021) In Brasile il Covid ha fatto strage di bambini: in poco più di un anno 852 morti sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a un anno di età, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) Inilha fattodi bambini: in poco più di un852sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a undi età, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute. Il ...

Covid, strage di bimbi in Brasile: oltre 850 i morti in un anno In Brasile il Covid ha fatto strage di bambini: in poco più di un anno 852 morti sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a un anno di età, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute. Il Paese ...

Covid, in Brasile è strage di bambini: oltre 800 morti. «Ma potrebbero essere il doppio» Il Covid uccide anche i più giovani. Ed è strage di bambini in Brasile. In poco più di un anno, tra IL febbraio del 2020 e la metà di marzo del 2021, si contano almeno ...

