Calcio | la Roma pareggia 1-1 con l’Ajax e vola in semifinale di Europa League! Decisiva la vittoria dell’andata in Olanda

virginiaraggi : La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l’Italia. Le… - virginiaraggi : Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arri… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - bonagjergji1 : RT @Eurosport_IT: Magica Roma conquista la semifinale di Europa League!!! ???????? #RomaAjax #UEL #EuropaLeague - GIUSPEDU : RT @SkySport: ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? -

- Lavola in semifinale di Europa League grazie al pari 1 - 1 che segue la vittoria dell'andata (2 - 1) in casa dell' Ajax . Nel primo tempo annullato il vantaggio di Veretout per fuorigioco del ...Lapareggia all'Olimpico nel match di ritorno con l'Ajax ed è in semifinale. Brobbey apre le marcature per gli olandesi a inizio ripresa. Al 72' Dzeko trova il pareggio. I giallorossi passano il ...La Roma è in semifinale di Europa League, coi giallorossi altre tre squadre di alto profilo in corsa per vincere la competizione. Ecco dunque risultati e marcatori del ritorno dei quarti di finale.Roma-Ajax 1-1, la cronaca. Fonseca rilancia Dzeko dall'inizio, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto. La Roma vuole difendere il 2-1 dell'andata e prova a controllare il ritmo de ...