Bologna, un pullman per i più fragili: porterà i più bisognosi a vaccinarsi

Il pullman di Bologna For Community, iniziativa sociale promossa dal club felsineo, calcherà le strade del territorio bolognese col fine di aiutare i più bisognosi: nello specifico accompagnerà i cittadini più fragili ai punti di vaccinazione. Fermo per cause di forza maggiore dallo scorso campionato, il pullman messo a disposizione per l'accompagnamento allo stadio dei tifosi rossoblù con difficoltà motorie, farà la sua parte nella lotta contro il coronavirus. PMG Italia Società Benefit e Io Sto Con Onlus sono promotori di quest'iniziativa, che è sostenuta anche dal supporto economico del Bologna.

