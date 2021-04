Blackout Dazn: un mese gratis agli abbonati colpiti (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Un mese di abbonamento gratis come forma di risarcimento dopo i problemi dello scorso weekend. Ecco la soluzione scelta da Dazn per venire incontro ai propri abbonati che domenica scorsa non ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Undi abbonamentocome forma di risarcimento dopo i problemi dello scorso weekend. Ecco la soluzione scelta daper venire incontro ai propriche domenica scorsa non ...

Ultime Notizie dalla rete : Blackout Dazn Blackout Dazn: un mese gratis agli abbonati colpiti ROMA - Un mese di abbonamento gratis come forma di risarcimento dopo i problemi dello scorso weekend. Ecco la soluzione scelta da Dazn per venire incontro ai propri abbonati che domenica scorsa non sono riusciti a vedere le gare Inter - Cagliari e Verona - Lazio. Un disservizio che ha provocato proteste e disagi . Il ...

Blackout in Inter - Cagliari, Dazn: un mese gratis agli utenti colpiti Dopo il disservizio occorso durante Inter - Cagliari, Dazn ha deciso di regalare un mese agli abbonati per scusarsi del disagio. La piattaforma aveva riscontrato seri problemi durante la trasmissione della gara delle 12.30 di domenica scorsa impedendo ...

Dazn, ufficiale: un mese gratis dopo il blackout | Scopri come attivarlo Dazn regala ai suoi abbonati un mese di accesso alla piattaforma dopo il doppio down di domenica. Ecco la procedura da seguire per usufruirne. Lunedì era solo una voce. Ora, invece, è ufficiale. Dazn ...

Blackout di Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio, Dazn offre un mese gratis agli abbonati: ecco come richiederlo e cosa fare Tramite una mail inviata ai titolari di un abbonamento, Dazn ha ufficializzato il mese gratis in favore di coloro che hanno riscontrato problemi nella visione delle gare di domenica 11 aprile, tra le ...

