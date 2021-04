Birmania: l’esercito spara contro operatori sanitari (Di giovedì 15 aprile 2021) Notizia dell’ultima ora: le forze di sicurezza birmane hanno aperto il fuoco contro un gruppo di operatori sanitari anti-golpe che protestava a Mandalay. Si segnala un morto e almeno due feriti gravi. La vittima si trovava vicino a una moschea in cui si erano rifugiati i dimostranti, che è poi stata attaccata dai militari. Ma Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Notizia dell’ultima ora: le forze di sicurezza birmane hanno aperto il fuocoun gruppo dianti-golpe che protestava a Mandalay. Si segnala un morto e almeno due feriti gravi. La vittima si trovava vicino a una moschea in cui si erano rifugiati i dimostranti, che è poi stata attaccata dai militari. Ma

Advertising

SoniaOranges : Birmania: l'esercito spara contro operatori sanitari, una vittima - Mondo - ANSA - fisco24_info : Birmania: l'esercito spara contro operatori sanitari, una vittima: Durante una protesta a Mandalay. Un testimone: '… - VailatiSergio : In Birmania l’esercito organizza raid nelle chiese - MorriSabrina : RT @AleteiaIT: +++In #Birmania l’esercito organizza raid nelle chiese - lucantonietti : RT @AleteiaIT: +++In #Birmania l’esercito organizza raid nelle chiese -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania l’esercito Il mondo nell'era Biden Notizie Geopolitiche