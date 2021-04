Bidone di Stato agli over 60 sui vaccini. Ma la gente non è fessa e le disdette fioccano (Di giovedì 15 aprile 2021) La vicenda del vaccino AstraZeneca – a cui non giova aver furbescamente cambiato il nome in Vaxzevria – sta assumendo i toni di una farsa. Prima era consigliato solo per chi era in perfetta salute; poi invece si scoprirono le prime magagne e l’età che era solo under 55 all’inizio divenne improvvisamente over 55. Infine, i recenti esiti fatali, hanno riproposto il limite over 60, come del resto si sta andando anche per l’altro vaccino, il Johnson & Johnson. Bidone di Stato agli over 60 sui vaccini Ieri la Danimarca lo ha sospeso definitivamente mentre cominciano a girare i dati: Astrazeneca ha eventi avversi pari a 6.5 casi su milione, Pfizer 0.2 casi sul milione. Con un po’ di aritmetica elementare si vede che Pfizer è più sicuro 33 volte di Astrazeneca. E quindi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) La vicenda del vaccino AstraZeneca – a cui non giova aver furbescamente cambiato il nome in Vaxzevria – sta assumendo i toni di una farsa. Prima era consigliato solo per chi era in perfetta salute; poi invece si scoprirono le prime magagne e l’età che era solo under 55 all’inizio divenne improvvisamente55. Infine, i recenti esiti fatali, hanno riproposto il limite60, come del resto si sta andando anche per l’altro vaccino, il Johnson & Johnson.di60 suiIeri la Danimarca lo ha sospeso definitivamente mentre cominciano a girare i dati: Astrazeneca ha eventi avversi pari a 6.5 casi su milione, Pfizer 0.2 casi sul milione. Con un po’ di aritmetica elementare si vede che Pfizer è più sicuro 33 volte di Astrazeneca. E quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bidone Stato Torino, tenta di rubare una bici in un cortile, poi si nasconde in un bidone della differenziata ...alcuni contenitori per la spazzatura e avvicinandosi notano un paio di scarpe sporgere da un bidone. Il cinquantaduenne, con numerosi precedenti di Polizia, è stato arrestato per tentato furto e ...

Torino, ladri in azione di notte: uno si nasconde nel bidone dell'immondizia. Altri due tentano la fuga sul tetto Tre ladri in manette a Torino: uno è stato trovato in un bidone dell'immondizia, altri due hanno provato la fuga sui tetti. LADRO DI BICICLETTE E' lunedì notte. Le lancette dell'orologio hanno da poco passato le 3:00. Un residente ...

