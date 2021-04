Ballando con le Stelle | l' account Twitter condivide un post a luci rosse | Mi manca succhiare il

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sembrava una giornata noiosa ma improvvisamente la pagina dicon leci ha regalato emozioni portandoci direttamente nei cessi della Rai. Non si capisce come sia potuto succedere, probabilmente ilè stato condiviso dal social media manager senza essersi reso conto di essere ancora loggato come @Rai. Ecco il tweet incriminato: Come svoltarci positivamente la giornata. Facciamo un saluto al social media manager dicon leche ha concluso la sua carriera in modo glorioso.

96ivrg : Dispiace vedere una ragazza piangere ma quello non era il posto adatto a lei. Avrei visto decisamente meglio Martin… - respiceadsidera : #Amici20 finalmente cacciata #Martina, era ora!!!! Le hanno dato un'opportunità pazzesca con tutto il tempo che ri… - GiOrGiO92_ : Bene adesso la Cuccarini potrà tornare a ballando con le stelle #Amici20 - semmy_shark : A De Martino è partito l'ormone e sta ballando il reggaeton con Martina #Amici20 #amici2020 #amici21 #amici2021 - bblaanket : RT @Auroraonivas: La ragazza nel pubblico stava ballando meglio di Martina, con più entusiasmo #Amici20 #Amici2020

Durante il suo percorso all'interno della scuola ha trovato un'intesa davvero speciale... Entra ad Amici con un assolo da lui coreografato sulle note del brano "That's Life" di Frank ... Il presidente di giuria di Ballando con le stelle non poteva mancare: sua madre ha lavorato per anni come domestica per la famiglia reale. Osservando le immagini della cerimonia, la donna si commuove ... Raoul Bova ad Amici, Rudy Zerbi lo bacchetta: "Se non voti noi puoi stare a casa" Grande ospite stasera alla quinta puntata Amci Serale, con grande gioia ...