Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 14 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 14 aprile 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Lidia mia ha totalizzato 4504 spettatori (19.59% di share). La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno su Canale5 ha conquistato 2274 spettatori (9.99%). Il film King Arthur – Il potere della spada su Italia1 ha realizzato 1246 spettatori (5.30%); su Rai2 la puntata del gioco Game of Games ha portato a casa 930 spettatori (3.93%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2896 spettatori (12.80%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 724 spettatori (3.46%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 456 (2.59%). ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 15 aprile 2021) Idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Lidia mia ha totalizzato 4504 spettatori (19.59% di share). La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno su Canale5 ha conquistato 2274 spettatori (9.99%). Il film King Arthur – Il potere della spada su Italia1 ha realizzato 1246 spettatori (5.30%); su Rai2 la puntata del gioco Game of Games ha portato a casa 930 spettatori (3.93%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2896 spettatori (12.80%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 724 spettatori (3.46%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 456 (2.59%). ...

