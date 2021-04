Amici 20 | Sangiovanni svela quando si è innamorato di Giulia Stabile – VIDEO

(Di giovedì 15 aprile 2021)sono i due protagonisti di20 tra i più amati. Oltre ad essere praticamente ad un passo dalla vittoria per le loro categorie, sono uniti da un amore nato proprio durante il talent show.20,l’esatto momento in cui si èdiNel corso di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Le prove del serale2021:Vs Aka7even e Tancredi Il gruppo di allievi di2021 si riduce ma non i guanti di sfida. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi , da questo punto di vista, ...20, in onda anche oggi 15 aprile un nuovo appuntamento con il daytime che ci porta all'interno del talent di Maria De ...Amici 20, Sangiovanni svela il momento preciso in cui si è perdutamente innamorato di Giulia Stabile: ecco il video della sua confidenza.Tommaso Stanziani, eliminato nella terza puntata del serale di Amici 20, a “Tv sorrisi e Canzoni” racconta la sua esperienza nel programma e ci dice anche chi dovrebbe vincere per lui: «Mi ha fatto pi ...