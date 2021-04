A Messina scavi restituiscono parte di una necropoli

(Di giovedì 15 aprile 2021) PALERMO – I lavori di scavo per la realizzazione di un edificio a Messina hanno portato alla luce un settore della più ampia necropoli ellenistico-romana degli Orti della Maddalena del secondo secolo avanti Cristo. La necropoli, che fa parte di una più vasta e stratificata area documentata da ricerche sistematiche condotte nell’ultimo ventennio dalla Soprintendenza di Messina in tutta l’area, contribuisce ad arricchire il quadro delle conoscenze sull’estensione e sulle tipologie funerarie della necropoli meridionale dell’antica città di Messina.

