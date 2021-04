Silenzio da Palazzo Chigi e dai membri del governo, ma critiche bipartisan a Erdogan (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rispondono i politici di maggioranza (che fanno quadrato intorno al premier) e di opposizione: un coro unanime contro il presidente turco Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rispondono i politici di maggioranza (che fanno quadrato intorno al premier) e di opposizione: un coro unanime contro il presidente turco

Advertising

pierapis : ?@Palazzo_Chigi? ?@Montecitorio? ?@SenatoStampa ?@matteorenzi? ?@ItaliaViva? mai possibile tutto questo silenzio? - FilippoSimone1 : @Palazzo_Chigi @Montecitorio @SenatoStampa @Viminale @Quirinale ma da che parte state? In un momento così particol… - Umbria_N_Web : L’aula di Palazzo Cesaroni ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Stefano Zuccherini, ex consigliere regi… - AcsNewsUmbria : L’AULA DI PALAZZO CESARONI HA OSSERVATO UN MINUTO DI SILENZIO PER RICORDARE STEFANO ZUCCHERINI, EX CONSIGLIERE REGI… - sdavite110 : Penso a quanti nel silenzio o quasi hanno predisposto in questi mesi difficili progetti sforzandosi di migliorare l… -