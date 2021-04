Serie B | definite date playoff e playout

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Assemblea di LegaB in videoconferenza, presenti tutte le società. In apertura il presidente Mauro Balata ha ricordato la figura di Giuseppe Carratelli, noto giurista e storico presidente del Cosenza Calcio. Sul tema diritti televisivi stagioni 2021-2024 è stata approvata l’offerta al mercato in forma non esclusiva per le dirette a pagamento del prossimo triennio diBKT. L’offerta, che sarà pubblicata nella giornata di domani, prevede due pacchetti, uno per le due piattaforme satellite e digitale terrestre e un secondo per quella internet comprensiva dell’OTT e mobile.ledidella stagione 2020/2021, che dovranno necessariamente prevedere gli impegni dei campionati europei delle Nazionali maggiori e Under 21:Lunedi 10 maggio 2021 – Turni ...

Advertising

LecceCalcio : Serie B, definite le date di playoff e playout: si gioca dal 10 al 27 maggio - - tvoggi : SERIE B, STABILITE LE DATE DEI PLAY-OFF E PLAY-OUT Stamane si è tenuta l’Assemblea di Lega di serie B nel corso del… - PicenoTime : Lega Serie B, definite le date di playoff e playout. Tutti i verdetti entro fine Maggio - Asturana2 : RT @gabriel93433419: @DiziTV07 Ozge può lavorare con chiunque però spero cambi un pò genere che esca dalla solita rom/com non dico un dram… - Bisceglie24 : Serie C, definite le date di playoff e playout -

Ultime Notizie dalla rete : Serie definite

Stretto web

Il 10 maggio al via i playoff diB. Lo ha stabilito l'assemblea di Lega che si è tenuta oggi in videoconferenza e alla presenza di tutte le società.le date di playoff e playout della stagione 2020/2021, che dovranno ......al mercato in forma non esclusiva per le dirette a pagamento del prossimo triennio diBKT. L'...le date di playoff e playout della stagione 2020/2021, che dovranno necessariamente ...Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza ... satellite e digitale terrestre e un secondo per quella internet comprensiva dell’OTT e mobile. Definite le date di playoff e playout della stagione ...L’Assemblea di Lega Serie B, avvenuta in videoconferenza per i noti problemi legati alla pandemia in corso, ha ufficialmente definito le date di playoff e playout della stagione 2020/2021, che dovrann ...