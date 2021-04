Samsung annuncia l’evento del 28 aprile | “Il Galaxy più potente è in arrivo”

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021)del 28. L’azienda coreana, con un video sul suo canale YouTube, ha ufficializzato la data in cui verranno tolti i veli alla sua nuova lineadel 282021Un mese in cui non si dorme mai, altro che “, dolce dormire”. Dopo l’annuncio delApple per il 20, oggi veniamo a conoscenza di un’altra data da segnare in rosso sul calendario. Questa volta protagonista un altro colosso:. Sarà il 28la data per il prossimoUnpacked 2021. Al centro la nuova lineadell’azienda. POTREBBE INTERESSARTI ...