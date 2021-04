Roma: Calenda, ‘da Raggi dilettantismo su impianti’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Dopo 5 anni la giunta Raggi si accorge che sui rifiuti Roma e’ in emergenza e che serve un TMB (puntando su quelli senza senso: i piu’ lontani) e “non esclude di fare impianti propri” (necessari). Basta dilettantismo. Ovviamente l’incapacita’ gestionale ha un costo e lo pagano i Romani. Solo con un piano serio si puo’ ridurre la Tari, la piu’ alta d’Italia, migliorando il servizio. Anche su questa trovate le nostre proposte”. Cosi’ il candidato sindaco a Roma Carlo Calenda in un tweet rilancia la sua proposta del piano rifiuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021), 11 apr (Adnkronos) – “Dopo 5 anni la giuntasi accorge che sui rifiutie’ in emergenza e che serve un TMB (puntando su quelli senza senso: i piu’ lontani) e “non esclude di fare impianti propri” (necessari). Basta. Ovviamente l’incapacita’ gestionale ha un costo e lo pagano ini. Solo con un piano serio si puo’ ridurre la Tari, la piu’ alta d’Italia, migliorando il servizio. Anche su questa trovate le nostre proposte”. Cosi’ il candidato sindaco aCarloin un tweet rilancia la sua proposta del piano rifiuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

