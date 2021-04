«Non è molto quello che mi vedo fare, vedo l’oceano, sento risate, vedo bambini correre, sento ghiaccio in un bicchiere»… (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jennifer, una carriera da american girl guarda le foto Mamma sì, mamma no. Jennifer Aniston sta per adottare una bambina? La notizia ha fatto il giro del mondo: l’ex fidanzatina d’America, oggi 52 anni, starebbe per coronare il desiderio più grande, quello della maternità, adottando una bimba da un orfanotrofio messicano. L’annuncio sul set di Friends: The Reunion. Ma, neanche il tempo di far sognare i fan, che la notizia è già stata smentita. Leggi anche › Cominciate le riprese della “Friends” reunion. Ecco cosa sappiamo sull’evento epocale › Friends reunion: tutto quello che sappiamo e che vorremmo sapere Jennifer Aniston e l’adozione di una bambina Dopo 12 anni Jennifer Aniston si riunisce ai suoi Friends e lancia una news bomba: adotterà una bambina. A ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jennifer, una carriera da american girl guarda le foto Mamma sì, mamma no. Jennifer Aniston sta per adottare una bambina? La notizia ha fatto il giro del mondo: l’ex fidanzatina d’America, oggi 52 anni, starebbe per coronare il desiderio più grande,della maternità, adottando una bimba da un orfanotrofio messicano. L’annuncio sul set di Friends: The Reunion. Ma, neanche il tempo di far sognare i fan, che la notizia è già stata smentita. Leggi anche › Cominciate le riprese della “Friends” reunion. Ecco cosa sappiamo sull’evento epocale › Friends reunion: tuttoche sappiamo e che vorremmo sapere Jennifer Aniston e l’adozione di una bambina Dopo 12 anni Jennifer Aniston si riunisce ai suoi Friends e lancia una news bomba: adotterà una bambina. A ...

Advertising

RobertoBurioni : I dati indicano che il contagio all'esterno è molto raro. Perché - con l'arrivo della bella stagione - non riaprire… - RaiTre : Il violoncello ha una sua personalità molto forte, che se piove un po' di più o c’è un cambio climatico lui lo perc… - FBiasin : La discussione sul gioco “bello” o “brutto” di chi è in testa alla classifica, si spiega in modo molto semplice: da… - _g_m_r_7_ : @supersonico1986 Tra l'altro credo che fosse molto dubbio il rigore. Visto che Emre Chan ha colpito prima di testa… - edcguitar : @sanchez_strada @deliux9 Il Real non può non fatturare molto: è la miglior squadra d’Europa da 40 anni, è praticame… -