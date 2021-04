Lavoratori spettacolo occupano il Globe Theatre di Roma | “Fermi da un anno | siamo al limite Ora riforma settore” C’è anche Ascanio Celestini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Questa mattina abbiamo occupato il, in continuità con le lotte di tantiin Europa, come gesto simbolico”. Così Giorgio Squilloni, attivista e lavoratore delloche oggi, insieme ad altri colleghi, ha deciso di occupare il teatro di Villa Borghese, a, dopo oltre undi stop dovuto alla pandemia da Covid. “Ci tengo a sottolineare che noi non chiediamo la riapertura dei teatri. La riapertura a giugno scorso è stata una falsa ripartenza. Non vogliamo ripartire alle stesse condizioni di prima. Chiediamo unadel”, specifica ancora l’attivista. Molti di loro, raccontano, non lavorano da une ora si trovano in difficoltà economiche. “Molti di noi hcambiato ...