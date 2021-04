La Campania potrebbe diventare arancione dal 19 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Campania si avvia verso la zona arancione: l'incidenza dei casi è ancora alta ma ricoveri e contagi mostrano segni di discesa. Campania verso la zona arancione dal 19 aprile? Tutti i dati del contagio nella regione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lasi avvia verso la zona: l'incidenza dei casi è ancora alta ma ricoveri e contagi mostrano segni di discesa.verso la zonadal 19? Tutti i dati del contagio nella regione su Notizie.it.

FraDiPasquale7 : La #Campania da lunedì potrebbe essere dichiarata zona arancione. Dati del contagio in calo. La zona arancione cons… - vitalbaa : @mrctrdsh 'Che cosa impedisce di accelerare le procedure relative a Sputnik, che potrebbe essere il vaccino aggiunt… - fordeborah5 : RT @PagellaPolitica: .@VincenzoDeLuca ha detto che la Campania non avrebbe vaccinato solo per fasce d’età, in polemica con l’ultima ordinan… - PagellaPolitica : .@VincenzoDeLuca ha detto che la Campania non avrebbe vaccinato solo per fasce d’età, in polemica con l’ultima ordi… - folucar : RT @GenCar5: De Luca oggi potrebbe proclamare l'indipendenza della Campania. #farsa -