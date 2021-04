Inter, il primo colpo è deciso: 40 milioni e due contropartite (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'Inter è pronta a piazzare il primo colpo per la prossima stagione. La società nerazzurra, prossima con ogni probabilità alla vittoria dello scudetto, ha intenzione di porre le basi per un lungo cammino di successi anche nelle prossime annate. Per farlo, sarà importante trovare i giusti tasselli per rinforzare la squadra. In tal senso, i dirigenti milanesi sono a lavoro per il primo colpo.Rodrigo De Paul resta il primo nome sul taccuino dell'Inter per rinforzare il centrocampo. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, se non ci fossero stati i limiti di spesa imposti da Suning, l'argentino sarebbe potuto arrivare alla Pinetina già a gennaio. Sul giocatore è forte l'Interesse anche di Psg e Real Madrid oltre che di altre big come la Juventus. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'è pronta a piazzare ilper la prossima stagione. La società nerazzurra, prossima con ogni probabilità alla vittoria dello scudetto, ha intenzione di porre le basi per un lungo cammino di successi anche nelle prossime annate. Per farlo, sarà importante trovare i giusti tasselli per rinforzare la squadra. In tal senso, i dirigenti milanesi sono a lavoro per il.Rodrigo De Paul resta ilnome sul taccuino dell'per rinforzare il centrocampo. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, se non ci fossero stati i limiti di spesa imposti da Suning, l'argentino sarebbe potuto arrivare alla Pinetina già a gennaio. Sul giocatore è forte l'esse anche di Psg e Real Madrid oltre che di altre big come la Juventus. ...

