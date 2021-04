Il commento di Madonna su Daunte Wright e la risposta a una hater: “Pu**ana, non sai nulla di me” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al seguito del nuovo fatto di sangue avvenuto a Minneapolis non poteva mancare il commento di Madonna su Daunte Wright, il 20enne afroamericano ucciso dalla poliziotta Kim Potter durante un tentativo di arresto. Secondo il dipartimento locale si sarebbe trattato di un errore in quanto l’agente avrebbe usato la pistola nella convinzione di impugnare un taser. Nelle ultime ore è stato diffuso il video della bodycam della poliziotta durante una conferenza del distretto di Brooklyn Center, quartiere di Minneapolis in cui è avvenuto l’omicidio. Il capo della polizia Tim Gannon ha infatti parlato di errore, e proprio questa dichiarazione ha riacceso gli animi del movimento Black Lives Matter, nonché una serie di prese di posizione anche da parte dei cittadini pro-gun. Madonna non è nuova alle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al seguito del nuovo fatto di sangue avvenuto a Minneapolis non poteva mancare ildisu, il 20enne afroamericano ucciso dalla poliziotta Kim Potter durante un tentativo di arresto. Secondo il dipartimento locale si sarebbe trattato di un errore in quanto l’agente avrebbe usato la pistola nella convinzione di impugnare un taser. Nelle ultime ore è stato diffuso il video della bodycam della poliziotta durante una conferenza del distretto di Brooklyn Center, quartiere di Minneapolis in cui è avvenuto l’omicidio. Il capo della polizia Tim Gannon ha infatti parlato di errore, e proprio questa dichiarazione ha riacceso gli animi del movimento Black Lives Matter, nonché una serie di prese di posizione anche da parte dei cittadini pro-gun.non è nuova alle ...

