Havertz | «Messi e Ronaldi idoli ma guardavo tanto Ronaldinho»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Kairacconta i suoi miti calcistici e i suoi modelli. Ecco le parole del calciatore del Chelsea che svela la passione pernho Kai, ai canali ufficiali del Chelsea, ha svelato i suoicalcistici.– «Seguo Cristiano Ronaldo e Lionel. Sono sempre stati degliper me».NHO – «Un giocatore che amavo guardare in passato. Mi piaceva guardarlo, ma non sono come lui. Non uso molto i giochi di prestigio, solo nelle situazioni in cui ne ho bisogno. Quando vai sui social media, vedi sempre molti video e giochi di prestigio e a volte cerco di farli in partita o provarli durante gli allenamenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.