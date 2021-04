GetsuFumaDen: Undying Moon è un action dark fantasy di Konami che sprizza giappone e stile nel trailer d'annuncio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sviluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme a Konami Digital Entertainment, GetsuFumaDen fonde l'azione di un videogioco 2D in stile roguevania con uno straordinario mondo dark fantasy, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell'arte tradizionale giapponese. I giocatori si ritroveranno in affascinanti livelli di gioco disegnati in stile Ukiyo-e e ambientati negli inferi, qui dovranno imparare a padroneggiare un vasto arsenale di armi e attrezzature che potranno essere abbinate per adattarsi ai diversi stili di gioco. Dettagli, immagini e trailer nel comunicato ufficiale: GetsuFumaDen è caratterizzato da combattimenti altamente strategici basati sulle tecniche di combattimento delle arti marziali ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sviluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme aDigital Entertainment,fonde l'azione di un videogioco 2D inroguevania con uno straordinario mondo, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell'arte tradizionalese. I giocatori si ritroveranno in affascinanti livelli di gioco disegnati inUkiyo-e e ambientati negli inferi, qui dovranno imparare a padroneggiare un vasto arsenale di armi e attrezzature che potranno essere abbinate per adattarsi ai diversi stili di gioco. Dettagli, immagini enel comunicato ufficiale:è caratterizzato da combattimenti altamente strategici basati sulle tecniche di combattimento delle arti marziali ...

