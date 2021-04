Flavio Briatore con la mega torta di compleanno | il dettaglio che fa impazzire tutti

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha soffiato su 71 candeline ma non ha potuto festeggiare con un party in grande stile nei posti più alla moda del mondo. Ildell’imprenditore, che tra l’altro si è di recente ‘regalato’ un nuovo locale a Londra, in prossimità dei celebri magazzini Harrod’s, è stato comunque indimenticabile perché celebrato insieme agli affetti più importanti: il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha condiviso tra le Storie diverse immagini: dopo gli auguri social con una vecchia foto di coppia, anche video del pranzo a tre in cui lei, deliziosa con un maglioncino lilla, ha cantato scatenata “Tanti auguri” davanti allacon la candelina, ridendo con il figlio. Nonostante la separazione, infatti, è evidente che qualcosa di estremamente profondo tiene ancora uniti l’ex ...

Advertising

CorriereUmbria : Restart, gli ospiti della puntata del 14 aprile su Rai 2: ci sono Enrico Giovannini e Flavio Briatore #Restart… - gino31537904 : Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il compleanno di Flavio Briatore: la torta e gli auguri - MontiFrancy82 : A @Restart_Rai ospiti il Ministro Giovannini e Flavio Briatore @AnnalisaBruchi - SMSNEWSOFFICIAL : A @Restart_Rai ospiti il Ministro Giovannini e Flavio Briatore @AnnalisaBruchi - infoitcultura : Flavio Briatore, la festa di compleanno è con Elisabetta Gregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Vanity Fair Italia

Compleanno in famiglia perche compie 71 anni. Al party formato famiglia organizzato per festeggiare il compleanno dell'imprenditore partecipano solo la ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. ...Una delle assolute protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata, senza ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci . L'ex moglie di, infatti, che è stata in casa per soli 3 mesi, ha lasciato il segno e ha fatto sempre parlare di se, anche quando era uscita dal loft di Cinecittà. Non solo il rapporto con il figlio ...The Serpent, Pennyworth e Megalobox, sono le due serie tv e l'anime consigliati da Gennaro Marco Duello nella puntata del 13 aprile di “L'hai vista questa?”, il format di Fanpage.it sulle serie tv ch ...Nuovo appuntamento su Rai 2 , in seconda serata, con Restart , il programma di politica e attualità condotto da Annalisa Bruchi e Aldo ...