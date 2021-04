Draghi non piace agli italiani. Ecco il sondaggio che distrugge la favola del “governo dei migliori” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Supermario il salvatore della patria, colui che avrebbe finalmente segnato la svolta dopo la claudicante parabola del governo giallofucsia guidato dal già “avvocato del popolo”. Mario Draghi è stato presentato da omnia media come il miglior premier che ci potesse capitare. Come lui nessuno mai, a tal punto che le messianiche aspettative nei confronti del suo operato non potevano che risultare obnubilate. Ma l’imbarazzante, quanto aprioristico, lecchinaggio nei confronti dell’ex presidente della Bce, suonava stonato da subito. Non era altro, e oggi ne abbiamo per certi aspetti la conferma, che il perpetuarsi acritico generatosi dal distacco dalla realtà del megafono mainstream. Il governo Draghi perde l’16% dei consensi (in appena due mesi) La prova del nove è arrivata nelle ultime ore, con il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Supermario il salvatore della patria, colui che avrebbe finalmente segnato la svolta dopo la claudicante parabola delgiallofucsia guidato dal già “avvocato del popolo”. Marioè stato presentato da omnia media come il miglior premier che ci potesse capitare. Come lui nessuno mai, a tal punto che le messianiche aspettative nei confronti del suo operato non potevano che risultare obnubilate. Ma l’imbarazzante, quanto aprioristico, lecchinaggio nei confronti dell’ex presidente della Bce, suonava stonato da subito. Non era altro, e oggi ne abbiamo per certi aspetti la conferma, che il perpetuarsi acritico generatosi dal distacco dalla realtà del megafono mainstream. Ilperde l’16% dei consensi (in appena due mesi) La prova del nove è arrivata nelle ultime ore, con il ...

Advertising

fattoquotidiano : Lite tra Gardini (FdI) e Bersani a La7: “Speranza? Cambiategli nome”. “Lo attaccate perché non ve la potete prender… - ilriformista : Il caso sollevato da @Michele_Anzaldi: Rai 1 dimentica che Casalino non è più portavoce del premier? - robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - Antonietta369 : RT @M49liberorso: Quelli che non hanno gli attributi necessari a prendersela con Draghi, attaccano Speranza, nel frattempo ridanno il vital… - villani_e : RT @andrea_pecchia: Per #Erdogan le parole di #Draghi sono una totale maleducazione. Mica ha detto che non sono vere però. #14aprile -