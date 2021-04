CS | GO | eliminazioni illustri nella BLAST Spring Showdown | fuori Astralis e Team Liquid

Leggi su esports247

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il primo round delha già emesso due sentenze abbastanza scioccanti per i fan di CS: GO. Il primo giorno ha infatti decretato ledi, che vengono pertanto esclusi dalleFinals. Glisono stati eliminatiprimissima partita del torneo esports, dove sono usciti sconfitti 2-0 contro OG. Un ko che appariva tutt’altro che probabile alla vigilia, dato che ilOG aveva apportato alcune modifiche al roster – basti pensare che Shahar “flameZ” Shushan si è unito alla squadra solo qualche giorno prima del match, ndr – ed era pertanto in una fase di “adattamento”. Nemmeno l’apporto di Lucas “Bubzkji” Andersen è bastato ad ...