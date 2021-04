Covid, Mattarella “Con l’innovazione possibile non fermarsi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Pur in presenza di una drammatica pandemia – improvvisa nel suo insorgere e veloce nella sua diffusione in tutto il mondo – è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi, ma continuare nella propria attività svolgendo la propria missione e trovando strumenti innovativi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione della piattaforma “Dante.global”.“Ne è una conferma questa piattaforma Dante.global che consente di affiancare alla rete tradizionale la rete digitale – ha proseguito il capo dello Stato -. Naturalmente questa non sostituisce le persone – condizione fortunatamente impossibile – e non supera la preziosa formula dei comitati diffusi in tutti i continenti ma, affiancandoli, consente loro strumenti nuovi, un sostegno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Pur in presenza di una drammatica pandemia – improvvisa nel suo insorgere e veloce nella sua diffusione in tutto il mondo – ènon, non chiudersi in se stessi, ma continuare nella propria attività svolgendo la propria missione e trovando strumenti innovativi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione della piattaforma “Dante.global”.“Ne è una conferma questa piattaforma Dante.global che consente di affiancare alla rete tradizionale la rete digitale – ha proseguito il capo dello Stato -. Naturalmente questa non sostituisce le persone – condizione fortunatamente im– e non supera la preziosa formula dei comitati diffusi in tutti i continenti ma, affiancandoli, consente loro strumenti nuovi, un sostegno ...

