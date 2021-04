Altro che revoca delle concessioni: i Benetton hanno un piano per non mollare Autostrade (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che parlare di revoca delle concessioni fosse ormai anacronistico, con il Movimento Cinque Stelle che finge da tempo di non aver mai pronunciato quell’espressione, è cosa ormai assodata. Evidente, purtroppo, che le battagliere dichiarazioni pronunciate dai grillini il giorno dopo la tragedia del Ponte Morandi fossero in realtà soltanto slogan e niente più, parole alle quali si è deciso di non far seguire i fatti. Quella che però si sta defilando all’orizzonte è la più classica delle beffe dopo il danno, con i Benetton che a sorpresa potrebbero sì uscire momentaneamente di scena, tra l’Altro con il portafogli molto più gonfio, per poi però rientrare in gioco successivamente nella gestione delle nostre tratte. La notizia che si sta facendo più forte giorno dopo ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che parlare difosse ormai anacronistico, con il Movimento Cinque Stelle che finge da tempo di non aver mai pronunciato quell’espressione, è cosa ormai assodata. Evidente, purtroppo, che le battagliere dichiarazioni pronunciate dai grillini il giorno dopo la tragedia del Ponte Morandi fossero in realtà soltanto slogan e niente più, parole alle quali si è deciso di non far seguire i fatti. Quella che però si sta defilando all’orizzonte è la più classicabeffe dopo il danno, con iche a sorpresa potrebbero sì uscire momentaneamente di scena, tra l’con il portafogli molto più gonfio, per poi però rientrare in gioco successivamente nella gestionenostre tratte. La notizia che si sta facendo più forte giorno dopo ...

VittorioSgarbi : Il Governo non può impedire alla gente di protestare. Queste forme di prevaricazione non fanno altro che esasperare… - fattoquotidiano : Olimpiadi Milano-Cortina, gli ambientalisti in Veneto: “Tra impianti e pista da bob, altro che impatto zero. Guarda… - elenabonetti : Molti auguri di buon lavoro a @MC_Carro, prima donna presidente del @CNRsocial_. La sua nomina apre una strada nuov… - beatrice_tom : RT @MariaLu91149151: Pericolosi i ventilatori pericolose le mascherine e pericolosi i nostri politici,siamo messi bene,chi ci risarcirà? Al… - Erich_IT5 : RT @Maedhros67: Sarebbe questo coso che vi sta sodomizzando da piu di un anno? Sarebbe mai possibile, se non fossero complici, in un modo… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Su Amazon Music arrivano i podcast: come ascoltarli In tutti questi Paesi l'utente che vorrà entrare nel mondo dei podcast non dovrà fare altro che iscriversi ad Amazon Music (magari approfittando dell'offerta per 3 mesi di Amazon Music Unlimited ...

Borussia Dortmund - Manchester City, le probabili formazioni dei quarti di Champions Al Signal Iduna Park di Dortmund si sfideranno due squadre che giocano un calcio propositivo, con un discorso qualificazione tutt'altro che chiuso. Il match di questa sera sarà il quarto confronto ...

Altro che accelerazione: il piano Figliuolo inchioda ei vaccini rallentano LA NOTIZIA Ornella Vanoni su Miguel Bosé: "Negazionista folle: il Covid esiste e io mi proteggo" C’è un disegno che non si vuole rivelare: questa è la verità”, ha detto ... “Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla”.

Perugia, morta dopo due party a Fontivegge: indagato il padrone di casa PERUGIA - Morte o lesioni come conseguenza di altro reato. Ma anche produzione ... e un’altra coppia di sudamericani che si sono allontanati lasciando i due da soli in casa. Proprio in quest’ultima ...

In tutti questi Paesi l'utentevorrà entrare nel mondo dei podcast non dovrà fareiscriversi ad Amazon Music (magari approfittando dell'offerta per 3 mesi di Amazon Music Unlimited ...Al Signal Iduna Park di Dortmund si sfideranno due squadregiocano un calcio propositivo, con un discorso qualificazione tutt'chiuso. Il match di questa sera sarà il quarto confronto ...C’è un disegno che non si vuole rivelare: questa è la verità”, ha detto ... “Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla”.PERUGIA - Morte o lesioni come conseguenza di altro reato. Ma anche produzione ... e un’altra coppia di sudamericani che si sono allontanati lasciando i due da soli in casa. Proprio in quest’ultima ...