Aifa nessun legame tra trombosi Pfizer e Moderna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il numero uno dell'Aifa, Magrini dichiara: nessuna trombosi cerebrale rilevata con i vaccini Pfizer e Moderna Gelmini: stop al vaccino J&J in Usa non è un problema su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il numero uno dell', Magrini dichiara:cerebrale rilevata con i vacciniGelmini: stop al vaccino J&J in Usa non è un problema su Notizie.it.

Advertising

giuliacarmassi : Ma l’idea di dare comunque Pfizer o Moderna alle donne sotto i 60, giusto per non correre nessun rischio, anche se piccolissimo, no??? #AIFA - interrisnews : Nessun timore sull'efficacia e la sicurezza del #vaccino #johnson&johnson, secondo #Aifa e #Cts ??… - Luca84241905 : @GirottiGabriele @Aifa_ufficiale @istsupsan paragonabile per ogni fascia a quella del secondo gruppo (generalmente… - nickyangeli : Cmq qui non c’è nessun accenno all’ “inf all’atteso”oltre i 60 e al sup all’atteso sotto i 60.(Come detto in conf s… - vincenz94704898 : RT @vincenz94704898: e speranza che controllava? nessun controllo? come per le mascherine cinesi? i ventilatori cinesi? L'INTERFERONE AIFA… -