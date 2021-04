Thuram: “Mi fanno ridere le critiche a Pirlo, esiste una cosa chiamata esperienza” (Di martedì 13 aprile 2021) Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, ha parlato così in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, della prima stagione da tecnico di Andrea Pirlo: “Tutto questo mi fa ridere, io credo che per diventare un grande allenatore, un grande giocatore o un grande cuoco… hai bisogno di tempo. Non è che alla prima stagione puoi fare tutto e bene. È la prima volta che fa l’allenatore, non è come se avesse 15 anni di esperienza.Zidane? Aveva fatto l’allenatore coi giovani, era stato il secondo di Ancelotti e Mourinho. Allora tutto questo mi fa ridere… le critiche a Pirlo? C’è una cosa che si chiama fare esperienza e non gli si può chiedere di sapere tutto, è impossibile”. Foto: Twitter personale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, ha parlato così in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, della prima stagione da tecnico di Andrea: “Tutto questo mi fa, io credo che per diventare un grande allenatore, un grande giocatore o un grande cuoco… hai bisogno di tempo. Non è che alla prima stagione puoi fare tutto e bene. È la prima volta che fa l’allenatore, non è come se avesse 15 anni di.Zidane? Aveva fatto l’allenatore coi giovani, era stato il secondo di Ancelotti e Mourinho. Allora tutto questo mi fa… le? C’è unache si chiama faree non gli si può chiedere di sapere tutto, è impossibile”. Foto: Twitter personale ...

Advertising

Fprime86 : RT @Spazio_J: Thuram: 'Pirlo ha bisogno di tempo. Critiche? Mi fanno ridere' - - SCUtweet : ? Mi fanno ridere le critiche a #Pirlo... Penso: c’è una cosa che si chiama Esperienza. Lui sta facendo esperienza,… - oscarvalle1984 : RT @ilbianconerocom: #Thuram difende #Pirlo: 'Le critiche mi fanno ridere, non gli si può chiedere di sapere tutto' - ilbianconerocom : #Thuram difende #Pirlo: 'Le critiche mi fanno ridere, non gli si può chiedere di sapere tutto'… - prestia_fabio : RT @cmdotcom: #Juve, #Thuram: 'Critiche a #Pirlo? Mi fanno ridere... E' alla prima esperienza, non gli si può chiedere troppo' https://t.co… -