(Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto riferitoci in queste ore, è in via di consegna al Cspi una bozza di provvedimento che contiene la possibilità di anticipare al 1 dile operazioni deglifinali. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scrutini il 1 giugno 2021, l’anno potrebbe terminare prima - lilacciuga : ma davvero la mia scuola vuole fare gli scrutini a fine maggio invece che a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Scrutini giugno

Tecnica della Scuola

Secondo quanto risulta alla nostra testata, il Ministero sta pensando di anticipare al 1°l'avvio delle operazioni per glifinali . La bozza del provvedimento potrebbe arrivare in ...spazio ai recuperi, fino a metà luglio, come tutti gli anni. Speriamo di avere a ... prima dell'inizio degli. In caso di reazione prolungata al vaccino la scuola sarà costretta a ...Secondo quanto risulta alla nostra testata, il Ministero sta pensando di anticipare al 1° giugno l’avvio delle operazioni per gli scrutini finali. La bozza del provvedimento potrebbe arrivare in ...I dati dello scrutinio ufficiale sulle elezioni presidenziali di domenica in Perù confermano il comunista Pedro Castillo come candidato più votato, in un Paese politicamente frammentato nella scelta d ...