Ryanair incrementa il proprio operativo domestico a partire da giugno

(Di martedì 13 aprile 2021)ha annunciato un ulteriore incremento delda, in aggiunta agli ulteriori 15 voli settimanali già annunciati da/per l’aeroporto di Palermo, come parte integrante dell’estivo 2021. Con l’accelerazione della distribuzione e somministrazione dei vaccini nei prossimi mesi, ci si aspetta una ripresa dei viaggi nazionali per piacere e per affari questa estate.è parte integrante del rilancio del settore turistico italiano, contribuendo alla connettività e alla crescita in tutte le regioni. I consumatori Italiani possono ora scegliere tra oltre 40 voli settimanali per Bologna, Brindisi, Milano Malpensa, Cagliari e Pisa fino a ottobre 2021, volando con le tariffe più basse e con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair incrementa

