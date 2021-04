Resident Evil RE | Verse avrà un nuovo periodo di beta | ecco quando

(Di martedì 13 aprile 2021) Il titolo PvP multiplayerRe:potrebbe non essere un gioco che molti stanno aspettando con ansia, specialmente visto che ci sarà a breve il lancio di Village. il gioco avrebbe anche una premessa abbastanza interessante, ma ha fatto parlare di sé soprattutto per motivi negativi. Capcom ha recentemente tenuto una openper il gioco per dare ai giocatori la possibilità di saltarci dentro e vedere come sta prendendo forma, ma i problemi di matchmaking hanno rovinato il divertimento a un gran numero di persone. Per fortuna, Capcom ha intenzione di dare loro un' altra possibilità. La società ha confermato su Twitter che un ulterioredidel gioco si terrà a breve. Andrà in diretta domani, il 14 aprile alle 3 PM JST, e rimarrà in diretta fino al 16 aprile ...

R esidentRe:Verse avrà una seconda beta e Capcom, pochi minuti fa, ha presentato quelle che sono le date in cui sarà possibile giocare. Scopriamole insiemeRe:Verse, nuovo spin off multiplayer diVillage avrà una seconda beta e, pochi minuti fa, Capcom, tramite i propri canali social, ha presentato quelle che sono le date in cui ...La scorsa settimana è stato possibile testareReVerse , componente multiplayer che sarà disponibile acquistando Village, di cui vi abbiamo parlato anche nel nostro provato . Ci sono stati alcuni problemi legati al matchmaking e, ...Il titolo PvP multiplayer Resident Evil Re:Verse potrebbe non essere un gioco che molti stanno aspettando con ansia, specialmente visto che ci sarà a breve il lancio di Village. il gioco avrebbe anche ...