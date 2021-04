Patrizia De Blanck si è vaccinata contro il Covid | “Sto bene | non ho sentito nulla”

(Di martedì 13 aprile 2021) Recentemente ospite ad Avanti un altro, nella cui trasmissione ha mostrato di aver perso un dente,Desi èil. La contessa, socialite nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha infatti mostrato ai propri follower di aver ricevuto la prima dose, tranquillizzando i fan. La celebrità televisiva ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Giada Deè la figlia della contessaDee di Giuseppe Drommi , morto nel 1999. Giada ha compiuto 40 anni lo scorso 18 febbraio: " Cio che nella vita rimane non sono i doni materiali ma i ricordi dei momenti che hai ...Qualche anno faDeha rischiato di perdere la vita per una dacriocistite, un'infezione del sacco lacrimale . Nell'estate del 2018 è morto il suo amato cane e la contessa ha pianto molto per la sua ...La contessa Patrizia De Blanck ha voluto condividere un momento molto importante con i suoi fan, spiegando anche l'iniziale preoccupazione.La contessa Patrizia De Blanck ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. La nobildonna romana, che ha 80 anni, ha voluto essere accompagnata da sua figlia fin dentro la struttura sanitaria.